Bewoner van flatgebouw gaat poetsman te lijf: “Het gepiep van de deuren werd me te veel” 

In juni 2019 deelde M. meerdere vuistslagen uit. De aanleiding was een discussie over het piepende deuren. “Het lawaai en het gepiep van de deuren werd me plots allemaal teveel”, luidde het bij M. “Het is al zolang aan gang en er wordt daar maar niets aan gedaan” De feiten werden niet betwist, maar wel genuanceerd. Het ging naar eigen zeggen om een duw. Volgens het parket kampt de Mechelaar wel met een agressieproblematiek. Zo werd hij volgens de openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens al vier keer veroordeeld voor slagen en verwondingen. Zij vorderde vandaag een celstraf van 8 maanden en een geldboete tot 800 met uitstel en gekoppeld aan een cursus agressiebeheersing. M.’s advocaat vroeg een eenvoudige schuldigverklaring. “De feiten dateren van 2019 en dit is een bijzonder dun dossier dat twee jaar heeft stilgelegen”, besloot meester Erik Bertels.