“Bewegende” kaaimuur Afleidingsdijle baart zorgen: “Situatie wordt nauwgezet opgevolgd”

Voetganger (68) lichtge­wond na aanrijding met fietser

Een 68-jarige man is bij een ongeval op de Bruul lichtgewond geraakt. De zestiger werd aangereden door een fietser. De man was op dat moment aan het wandelen in de Mechelse winkelstraat. De voetganger werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.