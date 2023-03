Bestuurders maken het te bont: van vluchtpoging over waanzinnige snelheid tot vervalst rijbewijs

De lokale politie Rivierenland heeft afgelopen weekend 35 bestuurders betrapt op strafbare alcoholopname en drugs in het verkeer. Sommigen reden zelfs zonder een ‘echt’ rijbewijs...

De controles vonden plaats in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag. In totaal werden ademtests afgenomen van 1.647 bestuurders. Zeven rijbewijzen werden meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Onder hen een bestuurder en houder van slechts een voorlopig rijbewijs B, die op de terugweg was van een huwelijksfeest. Hij bekende op twee dagen tijd tien joints te hebben gerookt. Hij mocht bovendien ’s nachts niet rijden, zijn L-teken ontbrak én hij had ook nog eens een passagier bij zich.

Ook een andere bestuurder met een voorlopig rijbewijs bleek cannabis te hebben gebruikt, iets wat aan het licht kwam nadat hij door de rode verkeerslichten op de Postzegellaan in Mechelen reed, terwijl een politievoertuig daar stilstond. Een bestuurster probeerde op de R6 dan weer een controle te ontlopen door op de pechstrook te parkeren bij het opmerken van het controledispositief. Al snel bleek waarom: ze had 1,7 gram promille alcohol in haar bloed, wat overeenkomt met 6 tot 9 glazen.

Hazenpad

Op dezelfde locatie stapte een bestuurder van een positieve ademtest doodleuk terug in zijn auto om het hazenpad te kiezen. De politie kon hem aan zijn woning intercepteren. De betrokkene had maar liefst 3 gram promille alcohol — gelijk aan minstens tien glazen — in zijn bloed en geen rijbewijs op zak.

Twaalf bestuurders moeten hun rijbewijs inleveren voor zes uur, zestien voor drie uur. Verder werd een man betrapt die een kind vervoerde zonder veiligheidsgordel. Hij legde bovendien een duidelijk vervalst rijbewijs voor. Zijn echte was ingetrokken. Hij werd ook gezocht in een gerechtelijk onderzoek. Negentien voertuigen werden onderschept waarvan de schouwing vervallen was.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.