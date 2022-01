Bestuurder vlucht te voet weg nadat hij met wagen tegen bushokje en gevel knalt

MuizenOp de Leuvensesteenweg in Muizen bij Mechelen is maandagavond een spectaculair ongeval gebeurd. Een autobestuurder verloor er de controle van zijn stuur, knalde tegen een bushokje en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een woning. Niemand raakte gewond.

“We zaten rustig thuis toen we plots een luide knal hoorden”, getuigt de Chris Van Gijsel, de bewoonster van de getroffen woning. “Ik nam snel een kijkje, terwijl mijn echtgenoot zich ging aankleden. Toen ik de voordeur opende, zag ik de auto tegen onze gevel staan. Tuurlijk was dat schrikken.” Chris liep meteen terug naar binnen om haar gsm te gaan halen en vervolgens de hulpdiensten te verwittigen. Toen de vrouw opnieuw buitenkwam, bleek de bestuurder al gaan lopen.

Gevlucht

Ook Dirk Van de Sande, woordvoerder bij de politiezone Mechelen-Willebroek, bevestigt dat de chauffeur zich probeerde te onttrekken aan de vaststellingen ter plaatse. “Maar onze collega’s konden de man even later aantreffen”, gaat de politiewoordvoerder verder. Het gaat om de 47-jarige Mechelaar. Hij is ook de eigenaar van de wagen. “De man werd meegenomen naar het politiekantoor voor verder onderzoek”, aldus Van de Sande. “Waarom de veertiger zich probeerde te onttrekken aan de vaststellingen, is nog niet duidelijk.”

Volledig scherm MUIZEN - Auto knalt tegen bushokje en belandt tegen gevel van woning © Tim Van der Zeypen

Geen structurele schade

Als bij wonder raakte niemand gewond. Het bushokje was leeg op het moment van het ongeval. De schade is wel aanzienlijk. De wagen is rijp voor de schroothoop en moest worden getakeld, het bushokje werd eveneens in de vernieling gereden. Ook een vuilbak van de stad Mechelen deelde mee in de klappen. De Mechelse brandweer werd opgeroepen omdat er gevreesd werd dat er structurele schade aan de woning was. “Maar dat bleek niet het geval te zijn”, vertelt brandweerofficier Ronny Cornelis. “De woning moest niet worden gestut.”

Tweede keer

In de woning is volgens de bewoonster geen schade. “Gelukkig maar”, vertelt Chris. “De schade aan de voorgevel zelf zal pas duidelijk worden na het takelen van de auto.” Het is niet de eerste keer dat er een auto tegen het bushokje voor de woning van Chris en haar man reed. Enkele jaren geleden gebeurde een gelijkaardig ongeval. “Toen nam de wagen niet alleen het bushokje mee, maar ook de wagen van mijn man”, besluit Chris. Na het takelen van de wagen, ruimde de brandweer de glasscherven op.

Het verkeer ondervond weinig tot geen hinder van het ongeval.

