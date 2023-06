Bestuurder verliest controle over stuur en knalt op paal

Zondag opent Tinelpark feestelijk: “Moet de noordelij­ke tegenhan­ger van de Kruidtuin worden”

Nu zondag wordt het nieuwe Tinelpark feestelijk geopend. De realisatie is de laatste stap in de ontwikkeling van de ganse site. “Met de Tinelsite hebben we een heel nieuw stadsdeel gecreëerd”, klinkt het bij de stad.