Bestuurder met 3,1 promille ontvlucht alcoholcontrole: “Hij had een fles wijn en twee tripels gedronken”

MechelenTijdens de drugs- en alcoholcontroles van de lokale politie Mechelen-Willebroek afgelopen weekend hebben agenten een dronken bestuurder uit het verkeer gehaald die maar liefst 3,1 promille in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen.

De bestuurder wed opgemerkt bij een alcoholcontrole langs de Mechelseweg in Hombeek bij Mechelen. Wanneer hij de controlepost opmerkte, sloeg hij eerst nog op de vlucht. Er volgde een korte achtervolging, maar hij werd uiteindelijk snel aan de kant gezet. “Na een positieve ademtest bleek uit verdere analyse dat hij maar liefst 3,1 promille alcohol in zijn bloed had”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Wijn en tripel

Het rijbewijs van de man werd ingetrokken en hijzelf legde een verklaring af. Daarin ontkende hij niet dat hij te veel had gedronken. “Ik had één volledige fles wijn opgedronken en nadien nog twee tripels”, vertelde de chauffeur. “Ik ben inderdaad gevlucht omdat ik bang was om geverbaliseerd te worden.” Niet enkel werd nu zijn rijbewijs ingetrokken, maar voor het wegvluchten van de politiecontrole kreeg hij nog een extra boete opgelegd.

In totaal moesten nog vijf andere bestuurders hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen. “Twee waren onder invloed van alcohol, de drie overige reden onder invloed van drugs”, licht de politiewoordvoerder nog toe. “Een van hen betrapten we ook al in januari van dit jaar. Ook toen verloor hij zijn rijbewijs nadat hij betrapt werd tijdens het rijden onder invloed van drugs. Net als in januari reed de man ook nu onder invloed van cannabis.”

Betonblok

Tijdens de WODCA-controles werden in totaal 1.478 bestuurders aan de kant gezet en gecontroleerd. Naast de zes bestuurders waarvan het rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken, moesten 23 bestuurders hun rijbewijs inleveren voor drie uur, dertien anderen moesten dat voor zes uur doen. Onder hen een 64-jarige vrouw. “Zij had in de Blarenberglaan haar bocht gemist en kwam met haar voertuig vast te zitten op een betonblok”, aldus Van de Sande nog.

“De vrouw had 1,7 promille in haar bloed.” Haar voertuig moest worden getakeld. De WODCA-controles kaderden in het verkeersactieplan van de politiezone. Buiten de controles op alcohol of drugs werden er ook nog andere pv’s uitgeschreven. Zo betrapte de politie een bestuurder met een Irakees internationaal rijbewijs terwijl dit niet geldig is in ons land en werd er een voertuig aan de kant gezet dat in zes jaar tijd nog nooit werd gekeurd.

