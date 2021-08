Bestuurder (30) speelt wagen kwijt na dertiende snelheidsovertreding in ruim 1 maand

MechelenDe politie van Mechelen-Willebroek heeft maandag het voertuig van een autobestuurder in beslag genomen. Het deed dat nadat de politie, de chauffeur voor de dertiende keer geflitst had.

De wagen passeerde maandagochtend een snelheidscontrole op de Antwerpsesteenweg in Mechelen-Noord. Op dat moment reed de chauffeur 97 kilometer per uur. Dat is maar liefst 37 kilometer per uur sneller dan toegelaten.

“Een verkeersploeg ging in de achtervolging en kon de wagen uiteindelijk aan de kant zetten”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Tijdens de controle bleek dat de chauffeur niet aan zijn proefstuk toe was. Zo werd hij de afgelopen week maar liefst zeven keer geflitst in de buurt.

Dertiende

Met zijn snelheidsovertreding maandag beging hij overigens zijn dertiende snelheidsovertreding. “En dit sinds 8 juli”, verduidelijkt de politiewoordvoerder. “Maar liefst drie keer reed hij er sneller dan 70 kilometer per uur en vier keer boven de 100 kilometer per uur. Zijn triest hoogtepunt was een topsnelheid van 119 kilometer per uur.”

Gelet op zijn gedrag in het verkeer besliste de lokale politie om de wagen van de 30-jarige Roemeense chauffeur in beslag te nemen. Binnenkort zal de dertiger zich ook nog voor de politierechter in Mechelen moeten gaan verantwoorden. Hij riskeert er naast een geldboete ook nog een bijkomend rijverbod.