Bestuurder (30) speelt wagen kwijt na dertiende snelheidsovertreding in 1 maand

De wagen passeerde maandagochtend een snelheidscontrole op de Antwerpsesteenweg in Mechelen-Noord. Op dat moment reed de chauffeur 97 kilometer per uur. Dat is maar liefst 37 kilometer per uur sneller dan toegelaten. “Een verkeersploeg ging in de achtervolging en kon de wagen uiteindelijk aan de kant zetten”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Tijdens de controle bleek dat de chauffeur niet aan zijn proefstuk toe was. Zo werd hij de afgelopen week maar liefst zeven keer geflitst in de buurt.