Bestuur gaat niet in op oproep minister: “Vuurwerkverbod is niet afdwingbaar”

Mechelen Chinese lantaarn­bou­wers leggen laatste hand aan nieuw lichtfesti­val: “Proberen onszelf elk jaar te overtref­fen”

Chinese arbeiders legden donderdag de laatste hand aan ‘Giant bugs and those that eat them’, een nieuw lichtfestival van Zoo Planckendael dat vrijdag van start gaat. “We proberen onszelf elk jaar te overtreffen”, vertelt projectleider Stephanie Zhou van China Light, en dat lijkt aardig te zijn gelukt ook.

15:41