Bestolen in Bruul

Mechelen ‘Statiegeld’ op pizzadozen moet zwerfvuil tegengaan: “Per ingelever­de doos krijg je voucher van 1 euro”

De stad Mechelen en Kingslize Premium Pizza hebben de handen in elkaar geslagen om het zwerfvuil in het stadscentrum tegen te gaan. Steeds vaker, en zeker in de zomerperiode, worden er op talloze plekken lege pizzadozen achtergelaten. Met hun gezamenlijk project willen zij dit zwerfvuil aanpakken.

5 juli