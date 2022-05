Benefietacties voor Bart eindigen met familiedag: “Rollercoaster van emoties”

MUIZEN/ZEMST/BOORTMEERBEEK/HAACHT Eigenaar honden die lama’s doodbeten in Plancken­dael krijgt levenslang verbod op houden van dieren

De eigenaar van de honden die in 2020 twee lama’s doodbeten en eentje verwondde in de zoo Planckendael heeft de maximumstraf gekregen in de Leuvense rechtbank. Dat betekent 8.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren.

9 mei