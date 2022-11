‘Bende van Barry’ riskeert celstraffen van 2 jaar en verbeurdverklaring van 235.000 euro: “Verhandelden cocaïne op zeer grote schaal”

De bende werd in 2020 in kaart gebracht door de lokale recherche van de politiezone Mechelen-Willebroek. Dit nadat het informatie had ontvangen dat Bilal T. drugs verkocht onder de schuilnaam ‘Barry’. Afnemers werden verhoord en bevestigden dat. Hierop werd er een gerechtelijke onderzoek gevorderd en volgden er meerdere observaties, een telefonie-onderzoek en een uitlezing van de gegevens van de ANRP-camera’s .

In april 2021 viel de politie verschillende woningen binnen en werden alle vijf verdachten opgepakt. Bij verschillende beklaagden werd er een aanzienlijke geldsom of drugs aangetroffen. Zo vonden de agenten in de auto van één van de beklaagden onder meer 280 pakjes met cocaïne. “Tijdens hun verhoor wilden de betrokkenen niet meteen meewerken, maar uit onderzoek is gebleken dat het een bende was”, aldus het parket op zitting.

Jonge leeftijd

Zo waren er naar verluidt verschillende schuilnamen en was er een duidelijke taakverdeling over de regio’s. Alle koeriers gebruikten ook veelal een huurwagen. Nog volgens het parket was de bende zeer actief. Op één jaar tijd zouden ze iets meer dan 235.000 euro hebben verdiend. “Dat de beklaagden op zo’n jonge leeftijd al met zo’n zwaarwichtige feiten bezig zijn, is bijzonder verontrustend”, besloot het parket.

Het vroeg naast de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel ook nog celstraffen van 2 jaar effectief tegen de bendeleden en geldboetes tot 8.000 euro. De verdediging stelde werkstraffen en enige mildheid voor aan de rechtbank. Zeker over omvang van het berekende vermogensvoordeel. Het merendeel van de beklaagden ontkenden hun betrokkenheid in de zaak niet, maar minimaliseerden wel hun rol.

Een vonnis volgt binnen de maand.

