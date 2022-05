BELOOFD IS BELOOFD Wordt Mechelen de fietsstad van Vlaanderen en krijgt ze zestien nieuwe parken? En hoe zit het met de halvering van de kinderarmoede?

Mechelen Wasmachine in garage vat vuur: “Garage volledig uitgebrand, veel rookhinder in aanpalende woning”

In de Holmlei in Mechelen-Noord is donderdagavond omstreeks 18.30 uur brand uitgebroken in een garage naast een woning. Het vuur woedde hevig, de schade is aanzienlijk.

5 mei