Belofte maakt schuld: Racingers stappen naar Scherpenheuvel ten voordele van kinderen met kanker

Het was de coach die in februari met het idee supporter Arnout Geys uitdaagde. “Ik ben in oktober heel fervent beginnen wandelen omdat ik dringend wat kilo’s kwijt wilde”, vertelt die. “Dave had dat gezien. ‘Als we kampioen spelen, stappen we naar Schepenheuvel’, daagde hij uit. Ik heb daar niet te lang over nagedacht en in de euforie van het moment ‘ja’ gezegd”, blikt hij terug.

De coach spreekt al lachend van een “verdwaasde bui”. “Want ik ben zelf absoluut geen stapper. Ik doe dat enkel op de werkvloer en op training. De tocht naar Schepenheuvel zal op karakter moeten, al heb ik in mijn jonge jaren wel eens heen én terug gedaan. Maar ik heb het beloofd en dus kan ik niet terug.” De Herdt beloofde wel meer als Racing de kampioenstitel zou pakken, getuige ook zijn kale schedel. “Daar was mijn vrouw iets minder blij mee”, lacht hij.

Supporters Stijn Ureel, Peter De Graef en diens vrouw sloten zich intussen al aan, deels omdat de tocht van zo’n 43 kilometer een goede voorbereiding is op de Dodentocht. Meer stappers zijn welkom op de ‘bedevaart’. De deelnemers zullen er geen saaie tocht van maken. “We zullen tussenstops maken in supporterscafés en verwachten veel sfeer en animo”, klinkt het.

Kankerpatiëntjes

Daarnaast willen ze ook geld inzamelen. Voetbal is bij ‘De Racing’ niet alleen een sportieve uitlaatklep, maar evengoed een sociaal gebeuren binnen een hechte gemeenschap. Met de voettocht willen de stappers de Nationale Kinderkankerdag steunen. Dat is geen willekeurig goed doel. Collega-supporter Black Eagle en wijlen zijn ‘vrouwke’ Pascale De Cock – ze overleed in november – zetten al een kwarteeuw mee hun schouders onder het evenement.

“Wat oprichter Karel Verbist al die jaren doet voor die kankerpatiëntjes, is fantastisch, ondanks de miserie die hij zelf heeft gekend (op korte tijd verloor hij eerst zijn vrouw en dan zijn zoon aan kanker – red.). Die kinderen zijn daar écht koning en kunnen even hun ziekte vergeten. Ik herinner mij dat ik ooit in de krant heb gestaan met een kindje op de arm. Veertien dagen later kreeg ik een bericht van de mama dat het overleden was.”

Coronajaren

Black Eagle hoopt dat het evenement na twee afgelaste edities opnieuw kan plaatsvinden. “Ten gevolge van de corona-afgelastingen zijn een aantal sponsors afgehaakt. Andere moeten eraan worden herinnerd dat we nog bestaan”, vult Luc Verbist, broer van Karel, aan. “Op de Kinderkankerdag stellen we zieke kinderen uit de oncologische centra van België centraal, maar we hebben elke euro nodig om dat waar te blijven maken.”

De actie steunen kan op rekening van de vzw Nationale Kinderkankerdag: IBAN: BE77 0682 3906 7742, BIC: GKCCBEBB, met vermelding ‘GIFT RCM KAMPIOEN’. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar