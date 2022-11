Belgo Qatar Café wacht match tegen Kroatië niet af en bergt groot scherm al op: “Zelfs als we pinten gratis zouden weggeven, blijft volk thuis”

MechelenNog voor de Rode Duivels hun laatste strohalm moeten grijpen tegen Kroatië houdt het Mechels Belgo Qatar Café het voor bekeken. Een keuze die initiatiefnemer Christian Lemable, bekend van ‘The Sky is the Limit’, naar eigen zeggen met pijn in het hart nam. “Maar zelfs als we de pinten gratis gaan weggeven, gaat het ons nog niet helpen”, klinkt het.

“Wat kunnen we nog doen?” Het Belgo Qatar Café is niet meer. Lemable en zijn team zonden in de Loods aan het Douaneplein de wedstrijden van België tegen Canada en Marokko uit, maar het zal bij die twee matchen blijven. “50.000 flyers werden er verdeeld, er werd een samenwerking opgezet met KV Mechelen, studenten konden genieten van een deal op onze drank en we hebben 18 voetbalclubs uit de regio aangesproken. Er stonden twee grote schermen, een top deejay kwam plaatjes draaien, de drankprijzen waren democratisch,... We hebben dus ongelooflijk hard ons best gedaan om de mensen tot hier te krijgen”, vertelt Lemable.

Geen vol huis

“Voor onze eerste wedstrijd tegen Canada was er hier een man of 300. Wat lang niet slecht was. Ik had verwacht dat we op zondag, wanneer de mensen wel tijd zouden vinden voor een pintje en sfeer, nog meer volk mochten verwachten. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Hieruit kan je enkel besluiten dat donderdag voor de wedstrijd tegen Kroatië het huis niet zal vollopen wat wel nodig is om te overleven. Ik wil ook mijn sponsors hier op donderdag niet in een lege of halfvolle zaal laten zitten. Wat voor een signaal zou ik dan geven? Daarom leek het mij wijselijk om er een punt achter te zetten en de al dan niet kwalificatie van de Rode Duivels niet meer af te wachten.”

Volledig scherm Het Belgo Qatar Café tijdens de wedstrijd tegen Marokko © Marc Aerts

Positieve reacties

“De mensen die wél kwamen kijken waren alleen maar lovend. Het ligt dus zeker niet aan de organisatie en de accommodatie, want die was top. Er is gewoon geen animo voor dit tornooi. Je merkt dat je bij een groot scherm in de winter een ander soort supporter aantrekt. In de zomer zijn er heel wat mensen bij die vooral van het zonnetje en de sfeer komen genieten. Ik ben er 1.000 procent van overtuigd dat het gebrek aan een WK-gevoel ons tot deze beslissing heeft gebracht”, gaat Lemable verder. Spijt heeft de ondernemer niet. “Dat moet je nooit hebben wanneer je aan iets begint. Ik kan ons als organisatie niets verwijten en de reacties waren positief. Er zijn zaken die je nu eenmaal niet in de hand hebt. Ik wil de sponsors, medewerkers en de aanwezigen via deze weg nog bedanken.”

