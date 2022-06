Belgium's Got Talent-mentalist beloont Schoonste School met optreden

Sint-Katelijne-Waver Katelijnse zomer­school zoekt extra lesgevers voor lessen in augustus

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver zoekt extra lesgevers voor de zomerschool die van 8 tot en met 20 augustus wordt georganiseerd in samenwerking met de basisscholen. Een lerarendiploma is niet vereist, een speelse manier van werken wel. Een verloning is voorzien. “Tijdens de voormiddag krijgen de kinderen les in Vinkenhof. In de namiddag gaan de kinderen naar de vakantiewerking in de Schrans. Het doel van de lessen in de voormiddag is taalstimulering in brede zin”, klinkt het. Kandidaten mogen zich melden via het aanmeldingsformulier op de website van de gemeente of via kind@skw.be.

