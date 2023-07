Belgian Wood Design en Timber Projects openen samen conceptstore op Haverwerf: “Onze producten verdienen een echte toonzaal”

Mechelse binnenstad vanaf zaterdag weer vlotter bereikbaar met de bus

De Mechelse binnenstad zal vanaf zaterdag 8 juli weer vlotter bereikbaar zijn met de bus. Dat is het resultaat van een overleg tussen het stadsbestuur en De Lijn. “De vele werken in onze stad zijn nodig, maar we doen er in tussentijd alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken”, zegt waarnemend burgemeester Rina Rabau Nkandu.