Belgian Cat Laure Résimont is ‘Sporter van de Stad Mechelen’: “Een terechte winnaar”

“Met bekerwinst en de landstitel bij de Kangoeroes is zij de terechte winnaar van deze categorie”, klonk het. Résimont werd tijdens de kampioenenhulde, die plaatsvond op vrijdag 21 oktober, geflankeerd door Tristan Meersmans van de Koninklijke Cano Club Mechelen (Sportbelofte) en voorzitter van de canoclub Herman Naegels (Lifetime Achievement). De drie genomineerde G-sportploegen BD Opslag, KV Mechelen kids en Gedans Moedig en Vrij verdienden allen de G-sporttrofee. KRC Mechelen ontving de trofee voor het beste filmpje op de sociale media. Thema van de kampioenenhulde dit jaar was diversiteit. “Daarmee bouwen we verder op het thema van vorig jaar, G-sport,” vertelt burgemeester Alexander Vandersmissen (VLD-Groen-M+). “We gaan als stad uit van een inclusieve samenleving, waarbij verschillen erkend, toegestaan en gerespecteerd worden. Het is ook de laatste rechte lijn naar de Special Olympics toe, waar me met veel trots de rol van gaststad vervullen. We merken dat deze editie zeer breed gedragen en omarmd wordt door de Mechelaars. Bij deze een warme oproep naar vrijwilligers om mee hun schouders onder dit event te zetten.”