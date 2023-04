Bejaard koppel alles kwijt na felle dakbrand bij de buren: “De spulletjes die overbleven stonken of waren kletsnat”

De felle dakbrand die maandag drie woningen in de Korte Heistraat in Mechelen vernielde, zindert ook een dag later nog steeds na. In het pand waar de brand is ontstaan, werd vandaag de schade al opgeruimd. De bewoners - waaronder een bejaard echtpaar - van de twee aanpalende woningen worden nu noodgedwongen elders opgevangen. “Zij zijn nu alles kwijt”, klinkt het in de buurt.