Beiaard luidt zomerconcerten in: “Auditieve teletijdmachine van een uur”

Mechelen Vrouw (35) vrijgespro­ken voor schuldig­ver­zuim nadat partner van trap viel en stierf

De rechters in Mechelen hebben een 35-jarige vrouw vrijgesproken aan schuldigverzuim. Vorige maand stond ze voor de rechtbank omdat ze volgens het parket te laat naar de hulpdiensten had gebeld nadat haar partner van de trap was gevalen. Hij stierf uiteindelijk aan de gevolgen van een ernstige schedelbreuk.

2 juni