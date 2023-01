Beheerteam van ‘Den Battelaer’ verkoopt ontbijten voor extra natuur: “Het succes van vorig jaar willen we minstens evenaren”

Volledig scherm BATTEL - De affiche van het lente-ontbijt ten voordele van Natuurdomein Den Battelaer in Mechelen (Battel) © Battle 4 Nature

Vorig jaar was het nog een Paasontbijt, dit jaar organiseert Battle 4 Nature een lente-ontbijt. Ondanks de naamswijziging blijft de idee erachter hetzelfde. De opbrengst van de ontbijten zal worden geïnvesteerd in nog meer groen in het Mechelse natuurdomein in Battel. “De vorige editie hebben we een tweehonderdtal ontbijten verkocht. Nu willen we dat op zijn minst evenaren”, vertelt Karen Van den Mooter van Battle 4 Nature.

QR-codes

Dit jaar wordt er voor het ontbijt samengewerkt met lokale Mechelse handelaars waaronder Vleeswarenfabriek Favorit en de lokale supermarkt Carrefour in Battel. Intussen duiken er her en der ook affiches en flyers op. “Die delen we onder meer uit in verschillende Mechelse cafés”, gaat Van den Mooter verder. “We werken we ook met QR-codes waarmee je rechtstreeks naar onze website kan surfen en dus nog makkelijker kan bestellen.”

Afhalen of thuisleveren

De ontbijten voor volwassenen bedragen 19 euro. Naast een standaard ontbijt is er ook nog een veggie ontbijt mogelijk. Elk ontbijt bestaat onder meer uit pistolets, een sandwich, een eitje, beleg en een dessertje. Ook voor de kinderen kan er een ontbijt worden besteld (9 euro) “Wie ze zelf wil komen afhalen kan dat in de Pitzemburg school in de Bruul, maar in Mechelen, Battel, Walem, Leest, Heffen en Hombeek leveren de ontbijten ook thuis.”

Inschrijven voor een lente-ontbijt kan ofwel via de QR-code ofwel via deze link naar hun website.

Volledig scherm MECHELEN - Beheerteam 'Den Battelaer' organiseert de verkoop van lente-ontbijten om zo extra natuur te kunnen aankopen. © Tim Van der Zeypen

