Beheerder Dierenbescherming Mechelen neemt ontslag: “Ik mis een nieuwe uitdaging”

De Dierenbescherming Mechelen moet, voor de derde keer sinds 2016, op zoek naar een nieuwe beheerder. Na Sabine Slaets in 2020, neemt nu ook haar opvolgster Wendy Kerselaers ontslag. “Sabine heeft jarenlang fantastisch werk geleverd, dankzij haar ervaring in PR werd de reputatie van de Dierenbescherming opnieuw opgebouwd. Zo kwam er hulp van vele vrijwilligers en werd onze werking weer gesteund door het publiek”, zegt Kerselaers.

No-kill beleid

“Ikzelf focuste sinds eind 2018 vooral op de financiële kant van onze Dierenbescherming. We hadden jaren eerder resoluut gekozen voor een no-kill beleid, maar dit zorgt voor veel meer uitgaven omdat je elk dier de beste kans wil geven. We kozen voor vele dure heup- en knie-operaties, schakelden professionele hondentherapeuten in bij gedragsproblemen… En dan stortte in 2019 ons dak nog eens in!

Volledig scherm MECHELEN Wendy Kerselaers tussen enkele puppy's die werden weggehaald bij een fokker in Booischot © David Legreve

“Ik heb vele nachten wakker gelegen, op zoek naar manieren om geld te besparen en extra inkomsten te vinden. Dankzij de steun van het publiek en het harde werk van onze medewerkers en vrijwilligers is het ons gelukt, en konden we op 3 jaar tijd het jaarlijks structureel tekort van 200.000 euro terugbrengen tot 15.000 euro. Zo raakte onze VZW weer financieel gezond, én konden we een mooie spaarpot opbouwen zodat we voorzichtig kunnen dromen over een verhuis.”

Mooie spaarpot

“Voor mijzelf is het nu tijd om de fakkel door te geven. Ik heb dit hartverwarmende werk met hart en ziel gedaan, zowel tijdens de mooie als tijdens de vele moeilijke momenten. Met een gezond financieel beleid en plan, een mooie spaarpot en een hardwerkend, gemotiveerd team, mis ik een nieuwe uitdaging. Ik hoop dat ik mag zeggen dat ik de juiste persoon op het juiste moment was, en weet dat ik de Dierenbescherming en de dieren in goede handen achterlaat.”

Dierenbescherming Mechelen bekijkt nu of de nieuwe beheerder intern kan gevonden worden.

