Begijnhofkerk oogt nog wat mooier: “Grote plannen met Mechelse barok”

Mechelen/Sint-Katelijne-Waver Drie scholen krijgen meer infrastruc­tuur­mid­de­len voor renovatie

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 6,6 miljoen in gloednieuwe en te renoveren schoolgebouwen in de provincie, onder meer in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver.

9 februari