Begijnhofkerk oogt nog wat mooier: “Grote plannen met Mechels barok”

Mechelen Vijftiger die voormalig me­de-ven­noot oplicht, moet fikse schadever­goe­ding betalen: “Ik werd niet betaald zoals het moest”

Een 57-jarige man uit Niel is door de rechter in Mechelen schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. De vijftiger verving op de facturen voor klanten het rekeningnummer van het bedrijf, dat hij samen met een vriend had uitgebaat, door zijn persoonlijk rekeningnummer. “Ik deed het door een gevoel van onrechtvaardigheid. Ik werd niet betaald zoals het moest en de afspraken werden niet nageleefd”, luidde het in de verklaringen van de vijftiger.

13:31