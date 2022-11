Bedrijf krijgt ongewenst bezoek

voetbal 2NB Sabri Hmouda (RC Mechelen) over bepalende penaltymis­ser tegen Turnhout, trip naar Lebbeke en Bel­gië-Marokko: “Eindsprint inzetten voor winterstop”

Sabri Hmouda liet na om zichzelf tot matchwinnaar te kronen tegen Turnhout. In de toegevoegde tijd trapte hij zijn strafschop ongelukkig over en zo moest Racing Mechelen na een nochtans sterke prestatie genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. De Mechelaars vergaten niet voor het eerst dit seizoen om zichzelf te belonen en dat willen ze maar al te graag goed maken in de laatste weken voor de winterstop, te beginnen op bezoek bij Lebbeke zaterdagavond.

27 november