Bedevaarder toe aan 200ste stapdag: “Ben het beetje beu, maar ga door tot in Jeruzalem”

MechelenBedevaarder Paul Versteven (69) begint vandaag vrijdag aan zijn 200ste stapdag. Hij legde al 4.355 kilometer af en bevindt zich intussen in het zuiden van Turkije. “Ik ben het eigenlijk beu, maar ik ga door tot in Jeruzalem”, stelt hij zich een nieuw doel.

De ervaren bedevaarder begon op 19 maart in Oostende aan zijn wandeltocht richting het oosten, met het voornemen om eerst tot in Wenen en vervolgens Turkije te stappen.

Daar is hij intussen al een tijdje aangekomen - volledig op beenkracht! - maar nog blijft hij gaan. Het bracht hem donderdag helemaal tot in Mersin, een grote havenstad aan de mediterrane kust in het zuiden. Indrukwekkend.

Jeruzalem

En hij weet niet van ophouden. “Ik ga door. Ik heb bij eerdere tochten Compostella, Rome en Mont Saint-Michel gedaan, nu wil ik naar het grootste pelgrimsoord: Jeruzalem. Het sluitstuk waar elke Pelgrim van droomt.”

Dat probeerde hij in 1990 ook al eens, maar toen moest hij na een tocht van 130 dagen opgeven in Thessaloniki (Griekenland). “Ik zag het niet meer zitten omdat ik toen voor de winter stond.”

Syrië

Nu hoopt hij de heilige stad wel te kunnen bereiken, al zal hij daar dan kunstgrepen voor moeten toepassen. Hij kan namelijk niet door Syrië wegens te gevaarlijk.

“Ik zal aan de Turkse grens wellicht het vliegtuig nemen naar de hoofdstad van Jordanië, om van daaruit met de bus naar de Syrische grens te gaan om van daar mijn tocht verder te zetten.”

Hoever het precies nog is, weet hij eigenlijk niet. “Ik schat dat ik in totaliteit nog zes weken moet stappen.”

Volledig scherm Paul Versteven stapte op 200 dagen van Oostende naar Mersin, in het zuiden van Turkije. © Paul Versteven

Slapen in lijkhuisje

Dat stappen verloopt tot nog toe voorspoedig, een gevaarlijke situatie met een hond of het verkeer niet te na gesproken. “Het verbaast mij eigenlijk dat ik al zover ben geraakt.”

En ook de nachten vallen mee, al komt dat ook doordat hij veelal van hotels gebruikmaakt. “Maar twee nachten ben ik slecht gehuisvest geweest: een keer in een materiaalkot op een verlaten camping in Bulgarije – daar heb ik vlooienbeten aan overgehouden – en ook een kamertje in Turkije dat dienstdeed als lijkkamertje bood weinig comfort.”

Permanente pijn

Hij steekt niet weg dat de tocht begint te wegen. “Deze bedevaart is werken; ik heb praktisch geen verlof. Het is elke dag stappen met een zware rugzak – zo’n 25 km, want doe ik er 30, dan heb ik blaren. En sinds ik in Sofia nieuwe schoenen kocht, doet mijn linkervoet bijna permanent pijn.”

Of hij het dan nog niet beu is na 200 dagen stappen. “Eigenlijk wel. Ik wil er zo rap mogelijk vanaf zijn, maar stoppen kan ik niet. Ten laatste half december wil ik in Jeruzalem zijn.” Hij zal dan liefst negen maand onderweg zijn geweest.

Rode mars

Paul stapt ten voordele van Unicef en nu ook voor Pink Ribbon. “Ik sta voor ‘De Roze Mars’ intussen op de zevende plaats”, lacht hij. Zijn tocht volgen, kan op zijn blog https://www.pindat.com/pindata/user/1cent1km/2022-10-20.

