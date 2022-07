Battelaars zamelen 1.000 handtekeningen in tegen verkeers- en geluidsoverlast: “Ons dorp wordt vergeten door het grote Mechelen”

Mechelen Omgeving Vrijbroek­park kaart geluids­over­last aan: “Alsof de E19 in onze tuin ligt”

Buurtbewoners van het Vrijbroekpark in Mechelen hebben op korte tijd meer dan 550 handtekening verzameld om aandacht te vragen voor de geluidshinder van de E19 in hun buurt. Maandag dienden ze deze samen met een verzoekschrift in op het stadhuis. “Het lijkt wel alsof de autosnelweg in onze tuin ligt.”

17 november