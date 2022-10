Battel ongerust over ontwikkeling aan ‘tuin van Empain’, maar die “blijkt niet mogelijk”

Mechelen Brandweer moet mayonaise gaan opkuisen

De brandweer is maandagmiddag moeten uitrukken naar de Befferstraat in het centrum van Mechelen ter hoogte van het Huis van de Mechelaar. Op de grond werd er een goedje aangetroffen. Het goedje was bijzonder glad. Naar verluidt ging het om mayonaise. De brandweer moest de rijbaan opkuisen. In afwachting ervan hield een fietspatrouille van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek een oogje in het zeil.

3 oktober