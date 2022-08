Bakker vernieuwde net eeuwenoude traditie … om dan te stoppen: “Wij vertrekken, wellicht naar het zuiden”

Mechelen Gauwdief steelt gsm van 62-jarige vrouw

In de Bruul in het Mechelse stadscentrum is een 62-jarige vrouw het afgelopen weekend beroofd door een gauwdief. Die ging ervandoor met een gsm-toestel. Op het moment van de diefstal was de vrouw aan het wandelen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.

1 augustus