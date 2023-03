Auto’s botsten tegen elkaar: Chauffeur (30) loopt lichte verwondingen op

Begrafenis­on­der­ne­mer Stijn Perdieus organi­seert uitvaart voor eigen papa Luc: “Vader had niet anders gewild”

“Afscheid nemen van je eigen vlees en bloed, dat is niet gemakkelijk.” Begrafenisondernemer Stijn Perdieus staat een kleine negentien jaar in het vak, maar hij stond vrijdag voor wat zijn moeilijkste uitvaart ooit was: die voor zijn eigen, in Mechelen wereldberoemde, vader Luc. “Een mooie dienst organiseren is nog het enige dat ik kan doen.” En de hele kerk zorgde ervoor dat het laatste verzoek van de fotograaf werd ingewilligd.