Automobilist geflitst met 165 kilometer per uur in bebouwde kom: “En vier minuten later werd hij weer betrapt”

“Opmerkelijk genoeg werd hij vier minuten later weer geflitst”, zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. “Deze keer met 61 kilometer per uur.” De man zal binnenkort worden gedagvaard door het politieparket met het oog op een intrekking van zijn rijbewijs. Hetzelfde zal ook gebeuren voor een tweede bestuurder op de Blarenberglaan. Hij klokte er af op 111 kilometer per uur.

De politie controleerde het afgelopen weekend 3.836 auto’s. Dat gebeurde niet alleen in de Blarenberglaan, maar ook in de Guido Gezellelaan, Dellingstraat, Boerenkrijgstraat, Hanwijkvaart en Bonheidensteenweg. In die laatste straat flitste de politie tot slot nog een chauffeur met 88 kilometer per uur. Ook deze chauffeur zal gedagvaard worden voor de politierechter in Mechelen. Buiten deze drie snelheidsduivels zullen nog 578 andere chauffeurs een proces-verbaal in de brievenbus krijgen.