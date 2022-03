Autobusbedrijf stuurt dubbeldekker naar Oekraïense grens om kinderen met beperking op te halen

De bus met 94 plaatsen rijdt naar Oezjhorod op de grens van Slovakije en Oekraïne. Ze zal daar een groep kinderen met hun moeders en grootouders ophalen die bijeen werd gebracht door de Mechelse vzw Ruthenia.

“We werden via via gecontacteerd met de vraag of we het transport konden doen. Lang hebben we niet nagedacht, getwijfeld ook niet. Daar was geen tijd voor en hulp is nodig”, zegt Margaux Cannaerts.

De vluchtelingen komen volgens het busbedrijf uit verschillende plaatsen in Oekraïne. “Verschillende kinderen zouden in een rolstoel zitten. Er werd gevraagd door voldoende kofferruimte voor te voorzien.”

Volledig scherm Florent en Margaux Cannaerts sturen een dubbeldekbus naar Slovenië om gevluchte Oekraïeners op te halen © David Legreve

Hulpgoederen

Het bedrijf wil geen lege bus sturen, maar maakt meteen van de gelegenheid gebruik om hulpgoederen mee te nemen. Het doet een warme oproep voor farmaceutisch materiaal, kledij, droge voeding, water, warme dekens en jassen. Ze kunnen worden binnengebracht in de Molenbeekstraat 59 tot donderdag 12 uur.

Daarnaast hoopt Cannaerts op donaties (via BE51 7490 1472 2662) en sponsoring. Het gaat om een zware rit van zo’n 1.700 kilometer die een aardige cent kost. Er zijn de brandstofkosten en meerdere chauffeurs, terwijl busbedrijven uit een moeilijke coronaperiode komen.

Het busbedrijf doet dan ook een oproep om de kost te helpen dragen. “De donaties zullen uitsluitend gebruikt worden voor het organiseren van vervoer en eten van deze mensen. Eventuele overschot zal doorgestort worden aan Het Rode Kruis Vlaanderen”, klinkt het nog.

Kinderen met beperking

Bij Ruthenia zijn ze blij met de hulp. De vzw werd in 2019 in Mechelen opgericht als culturele organisatie om de Oekraïense cultuur te promoten in België, maar vormde zich de afgelopen weken om tot liefdadigheidsorganisatie om de slachtoffers van de oorlog te helpen.

“We leveren materiële steun en helpen vluchtelingen om naar hier te komen, in dit geval kinderen met een beperking of kinderen die hun ouders hebben verloren. We brengen hen onder bij de opvangsystemen die België opzet.”

De leden zullen zelf naast de bus ook zelf met een aantal wagens naar Oekraïne rijden om mensen op te halen. Daartoe zamelen ze zoveel mogelijk geld en hulpgoederen in. “Het is niet het moment om aan onszelf te denken, maar te doen wat we kunnen. Er is gebrek aan alles. Bij een oorlog zijn het niet de leiders, maar de gewone mensen die lijden.”