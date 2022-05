Auto bestuurlijk in beslag genomen na verschillende meldingen van gevaarlijk rijgedrag: “Op Haverwerf haalde chauffeur zelfs 100 kilometer per uur”

Mechelen “Hij ademde nog, dus ze dacht dat hij gewoon lag te slapen”: vrouw (35) laat dronken partner onderaan de trap liggen na val, maar die overlijdt even later

Een 35-jarige vrouw riskeert een celstraf voor schuldig verzuim. In september 2019 verwittigde ze volgens het parket te laat de hulpdiensten nadat haar partner dronken van de trap was gevallen. Later overleed de man in het ziekenhuis aan een ernstige schedelbreuk. “Het was al niet de eerste keer meer, ze dacht dat hij zijn roes lag uit te slapen en heeft nog een dekentje over hem gelegd”, zegt haar advocaat.

