Asielzoekers helpen vluchtelingen met Tomorrowland-luchtmatrassen: “Willen iets terugdoen”

MechelenVanuit Camp2Camp in Mechelen vertrekken woensdag enkele honderden luchtmatrassen richting Oekraïne. Ze zijn afkomstig van Tomorrowland, waar festivalgangers de opblaasbedden achterlieten. Opvallend is dat ze voor transport werden klaargemaakt door bewoners van het opvangcentrum van het Rode Kruis. “Ik weet hoe de vluchtelingen zich voelen; het geeft voldoening hen te kunnen helpen”, getuigt asielzoeker Timothy.

Camp2Camp ontstond een paar jaar geleden in de schoot van Tomorrowland en Ecoso om iets te doen aan de vele achtergelaten kampeermaterialen op festivalcampings zoals tenten, slaapzakken en slaapmatten. Coördinator Kris Bauwelinck twijfelde geen moment toen hij de vraag kreeg om luchtmatrassen te leveren.

“We doen heel veel aan liefdadigheid. Zo deelden we 2.000 à 3.000 slaapzakken uit aan het Maximiliaanpark in Brussel en in Calais nadat we die in samenwerking met ODTH hadden laten wassen door vrijwilligers bij Procter & Gamble”, vertelt hij. “Voor Oekraïne vroegen ze nu uitzonderlijk luchtmatrassen. Omdat daar nooit eerder naar werd gevraagd, kunnen we er veel geven.”

Zegen

De luchtmatrassen werden de afgelopen dagen in het magazijn op de Antwerpsesteenweg een voor een gecontroleerd of ze wel in orde waren en gereinigd. Dat onder meer door de 30-jarige Oegandees Timothy en de 46-jarige Congolees Ricky. Beide verblijven in het opvangcentrum in de Zwartzustersvest in afwachting van een uitspraak in hun asielprocedure. “Ik ben hier om internationale bescherming te krijgen en vind het belangrijk om hier te kunnen werken om zo uit te wisselen met andere culturen”, zegt Ricky.

Volledig scherm Kris Bauwelinck van Camp2Camp. © David Legreve

Timothy vertelt zelf zijn land te hebben moeten verlaten om aan vervolging te ontsnappen. “Omwille van wie ik ben. Omdat een agressor tegen ons is”, vertelt hij. De Oegandees wil iets terugdoen. “Ik ben hier in Mechelen geholpen geweest. Dat was een zegen. Ik wil hetzelfde kunnen doen voor andere kwetsbare mensen. Ik weet wat zij doormaken. Het geeft voldoening hen te kunnen helpen.”

Zonder inkomsten

De luchtmatrassen worden woensdag samen met onder kaarsen van Ecoso en dekens opgehaald. “In samenwerking met de ambassade van Oekraïne. Ik schat een pallet of acht”, zegt Bauwelinck. “Normaalgezien zouden we de matrassen hebben verhuurd aan festivalgangers, maar ik denk dat de nood in sporthallen en andere opvanginitiatieven in de buurlanden van Oekraïne wel wat groter is.”

De vzw heeft het zelf overigens niet bepaald onder de markt. Door corona sneuvelden de festivals en andere activiteiten waaraan wordt verhuurd en bijgevolg ook de inkomsten van Camp2Camp. “Het is onze ambitie om een sociaal maatwerkbedrijf te worden zonder subsidies, maar het was niet evident om te overleven. We hebben al twee jaar geen inkomsten, want ons stads- en boerderijkamperen bleek geen succes.”

Vrijwilligers

De vzw werkt vooral met vrijwilligers. Zéker op de maandagen na de Tomorrowlandweekends heeft Camp2Camp veel volk nodig. “150 à 250 man. Zij geven zo kampeermateriaal een nieuw leven én helpen jongeren die moeilijk hun weg vinden de kans om hun talenten en passies te ontdekken. Wij geven immers vakantiewerk aan groepen die anders daartoe geen kans krijgen.” Contact opnemen kan via info@camp2camp.be. Meer info: https://www.camp2camp.be/.