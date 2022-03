Artmut koppelt beginnend schilderstalent aan ervaren keramiste: “Jonge Mechelaar kansen geven”

Mechelen Gallery Artmut biedt gevestigde en jonge kunste­naars platform: “Begonnen met werk van vader en niet meer gestopt”

KleinKunstCircuit Mechelen werd dinsdag voorgesteld in Gallery Artmut in de Pareipoelstraat, een galerie die in alle stilte tussen de twee lockdowns de deuren opende. De eigenaar wil er niet alleen werk van gevestigde waarden tonen, maar zeker ook dat van beginnende kunstenaars.

11 januari