Arthur Orlians volgt Koen Anciaux op als schepen

Mechelen Vrouw overleden na aanrijding op voetpad: bestuurder vermoede­lijk onwel geworden

Bij een ernstig verkeersongeval op de Leuvensesteenweg in Muizen, nabij Planckendael, zijn zaterdagochtend verschillende slachtoffers gevallen. Een 70-jarige bestuurder van een BMW reed enkele voetgangers en geparkeerde wagens aan, en belandde tegen de gevel van een woning. Eén vrouw overleed ter plaatse. De partner van de overleden vrouw en de bestuurder van de wagen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. “De bestuurder was niet onder invloed en is vermoedelijk onwel geworden”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

8 januari