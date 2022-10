Angèle nam videoclip op in Mechelen: “Onbetaalbare reclame”

MechelenMechelse fans van de Brusselse wereldster Angèle zal het vast niet zijn ontgaan: hun thuisstad speelt een prominente rol in haar nieuwste videoclip. “Dit is onbetaalbare reclame”, zeggen zowel de stad als de Nekkerhal.

De videoclip van ‘Amour, Haine & Danger’ staat vijf dagen op YouTube en werd intussen al meer dan 620.000 keer bekeken. Onder meer de Bruul, UGC en de skatepiste op het Douaneplein komen duidelijk herkenbaar in beeld.

De opnames dateren van 16 september. “Echt verrast waren we niet door de vraag. Mechelen is een prachtige stad en Angèle was hier in 2021 te gast in het kader van de Warmste Week. Toen zal ze wel gezien hebben wat Mechelen te bieden heeft”, zegt Toerismeschepen Björn Siffer.

Hij noemt de opnames, die in volsterkte geheimhouding plaatsvonden, een eer. “Angèle is samen met Stromae een van de popartiesten die internationaal tot de top behoren. Dat Mechelen in de clip voorkomt, kan een stimulans zijn voor de veel jonge fans de stad te bezoeken.”

Volledig scherm Wereldster Angèle nam de videoclip van ‘Amour, Haine & Danger’ grotendeels op in Mechelen, hier in de Bruul. © YouTube

De Nekkerhal vormde het decor voor de dansscènes. “Ze hadden veel buitenopnames in het Mechelse en zochten een binnenlocatie. Ze hebben ons gecontacteerd met de vraag of ze een dag mochten komen draaien en uiteraard zijn we daarop ingegaan”, zegt Jan Goditiabois van Easyfairs.

De iconische evenementenhal komt duidelijk herkenbaar in beeld. “Een clip van een wereldartieste als Angèle wordt wereldwijd miljoenen keren bekeken. Dit is onbetaalbare reclame. Bij wie de hal herkent, ben je meteen top of mind.”

Volledig scherm Wereldster Angèle nam de videoclip van ‘Amour, Haine & Danger’ grotendeels op in Mechelen, hier in de Nekkerhal. © YouTube

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.