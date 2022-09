Amazing Haydn brengt Weense klassiek naar historische kerken: “Dit festival is een unicum!”

Voetbal tweede nationale B Dries Ventôse bezorgt Racing Mechelen volle buit bij Lille (0-2): “We zijn goed op dreef”

De kop is eraf voor Racing Mechelen dat zijn eerste, weliswaar felbevochten, driepunter van het seizoen pakte op het veld van Lille. Dries Ventôse was de held bij de bezoekers, want op het half uur opende hij de score na goed voorbereidend werk van Carrez en diep in de blessuretijd legde hij de 0-2-eindstand vast.

11 september