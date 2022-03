“Alsjeblief, mag ik die boete meteen betalen?”: Dronken autobestuurder smeekt politie om rijbewijs niet in te trekken na eerder rijverbod (en fikse boete)

MechelenEen jonge autobestuurder heeft afgelopen weekend zijn rijbewijs moeten inleveren voor vijftien dagen. Tijdens één van de vele WODCA-controles in Mechelen en Willebroek liep hij tegen de lamp terwijl hij 2,2 promille in zijn bloed had. En dat was niet de eerste keer.

De autobestuurder was volgens de politie van Mechelen-Willebroek compleet van de kaart nadat hij positief had geblazen. “Hij begon vrijwel meteen te smeken om de boete meteen te mogen betalen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De man vertelde ook dat hij liever niets zag worden opgestuurd naar zijn ouderlijk huis.” Later zou ook blijken waarom. Het is niet de eerste keer dat de jongeman tegen de lamp liep.

2.000 euro boete

Zo zou hij vorig jaar nog een fikse boete van 2.000 euro effectief hebben gekregen van de politierechter in Leuven. Ook toen omdat hij zwaar onder invloed van alcohol was. Verder leverden afgelopen weekend nog vier andere chauffeurs hun rijbewijs onmiddellijk in voor vijftien dagen. Eén ervan had naast 0,7 promille ook nog eens cannabis in zijn bloed.

“De drie overigen hadden allemaal teveel gedronken. Ze hadden tussen de 1,8 en 2 promille in hun bloed”, gaat Van de Sande verder. “Eén van deze chauffeurs was op het moment van de controle ook nog gretig aan het gebruik maken van zijn gsm-toestel. Hij verkeert samen met nog een tweede chauffeur in wettelijke herhaling. Beiden leverden, respectievelijk in november en december, ook al een keer hun rijbewijs in.”

Auto in beslag

Normaal gezien zou de politie ook nog het rijbewijs van een zesde chauffeur hebben ingetrokken. Hij testte positief op het gebruik van cannabis en had daarnaast ook nog eens 1,8 promille in zijn bloed. “Tijdens de vaststellingen bleek echter dat de chauffeur geen rijbewijs had en dus werd er beslist om het voertuig in beslag te nemen”, besluit Van de Sande.

In totaal liet de politie afgelopen weekend 831 chauffeurs een ademtest afleggen. Naast de vijf chauffeurs waarvan hun rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken voor vijftien dagen, leverden acht chauffeurs hun rijbewijs in voor 6 uur en deden elf anderen dit tot slot voor drie uur. De WODCA-acties van de politiezone kaderden in hun verkeersactieplan.