“Als hij een foutje maakte, heeft hij dat met de hoogste prijs betaald”: familie van overleden duiker Frank (48) blijft radeloos achter

Mechelen“Na onze eerste duik samen was Frank verkocht”, vertelt Eddy Deboeck (63). Zijn schoonzoon Frank Dams (48), die stierf bij een duik in de Ekerse Putten, raakte door de sport in de ban kort nadat hij zijn vriendin Eva ontmoet had. Zij maakt deel uit van een gepassioneerde Mechelse duikersfamilie. Wat er zich donderdagavond heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. “Zijn duikbuddy - mijn petekind - voelt zich schuldig, omdat hij denkt dat hij niet voldoende heeft gedaan”, zegt Eddy.