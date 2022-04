Alle ploegen van voetbalclub SK Heffen spelen binnenkort aan Gentsesteenweg: “Dit jaar nieuwe kunstgrasvelden, op termijn nieuw gebouw”

Basketbal vrouwen Coach Arvid Diels en Kangoeroes Mechelen winnen laatste wedstrijd in Lummen (45-88): “We zijn klaar voor de play-offs”

In Top Division One Women is de reguliere competitie afgelopen. Kangoeroes Mechelen sloot de laatste wedstrijd in Lummen af met een ruime overwinning: 45-88. In de play-offs neemt Mechelen het in de eerste ronde op tegen Waregem. Woensdag gaat de eindronde van start.

