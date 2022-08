Albert en Maria vieren platina huwelijk: “Om van te duizelen”

De stad ontving zes echtparen die deze zomer een bijzondere bruiloft vierden. Albert en Marina spanden de kroon met een zeventigste huwelijksverjaardag. Ze gaven elkaar het jawoord op 8 augustus 1952. “Om van de duizelen. Dat was het jaar dat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd opgericht!”, bracht de schepen in herinnering.

Ze overhandigde het platina echtpaar een klok van de stad en een brief van de koning. “We woonden maar een paar km van elkaar, zij in Tisselt, ik in Blaasveld. Het was een tijd van dorpsfeesten. We leerden elkaar kennen op een straatkermis en werden verliefd”, doet Albert het verhaal. “In die tijd was je dan verplicht te trouwen.”