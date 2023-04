Al derde brand in kelder van flatgebouw in twee weken tijd, bewoners ongerust: “Wat als dit ‘s nachts gebeurt?”

De brandweer is vrijdagavond moeten uitrukken naar residentie Capri in de Van Kerckhovenstraat in Mechelen. In de kelder stond een hoopje afval in brand. Opvallend: het is al de derde brand in korte tijd in het gebouw.