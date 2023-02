Al 10 marktkramers zetten mee schouders onder nieuwe markt in Leest: “Roepen ook landbouwers op om deel te nemen”

Stad Mechelen en de lokale marktkramersbond Markta vzw willen samen graag een nieuwe, wekelijkse markt organiseren in Leest. Stad Mechelen heeft al een wekelijkse zaterdagmarkt, maar in de dorpen is dit momenteel niet het geval. Het doel is om elke donderdagnamiddag een markt te laten plaatsvinden op het dorpsplein.

Tien inschrijvingen

“We lanceerden begin januari een oproep, en ontvingen al tien inschrijvingen van marktkramers die willen deelnemen. Dat is enorm goed nieuws, want vanaf zes of zeven kramen kan je zeker al een dorpsmarkt organiseren”, zeggen schepen van economie Greet Geypen en voorzitter van Markta Luc Mariën.

“Meteen tonen deze inschrijvingen aan dat er ook bij de marktkramers interesse is. Toch lanceren we nog een tweede oproep, want we willen graag voor een voldoende divers aanbod zorgen. Alle basisbehoeften zoals groenten, fruit, vis, vlees en kaas zouden idealiter aanwezig moeten zijn.”

Korte Keten

Kersvers schepen van Landbouw Arthur Orlians roept ook de Mechelse landbouwers op om aan het project mee te werken. “Dit is een mooie kans om de bekendheid van de Mechelse landbouwers te vergroten en onze streekproducten wekelijks in de kijker te zetten. Veel Mechelaars weten dit niet, maar 30% van onze stad is landbouwgrond. Mechelen telt maar liefst 68 actieve landbouwbedrijven, 19 van hen doen aan ‘korte keten’.”

Om dat aantal te verhogen, subsidieert stad Mechelen boeren die de overstap maken naar korte keten. “De landbouwsector gaat door moeilijke tijden, maar meer rechtstreeks contact tussen boer en burger is een belangrijk deel van de oplossing. Rechtstreekse verkoop zorgt immers voor een eerlijke prijs en voor meer respect voor het beroep.”

Inschrijven kan via https://www.mechelen.be/markten

