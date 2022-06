Afscheid van Pol Van Hoof na succesvolle crowdfunding van dochter: “Kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik ben”

“Gekend en geliefd door velen, een man die zal gemist worden. Een man met vele talent. Vandaag is helemaal voor Polleke, precies zoals hij dat verdiende.” Pol Van Hoof overleed maandag 6 juni in het Imeldaziekenhuis na een strijd tegen amyloïdose, een vorm van kanker op hart en longen. De Mechelaar verdiende zijn brood als drukker bij Van Riet en was daarnaast actief bij Toneel Studio Gummarus en als deejay ‘Vadderiks muziekmachine’. Tijdens zijn afscheid werd zijn levensverhaal kort geschetst. “Als kind al had Pol problemen met zijn gezondheid, maar daar groeide hij tijdens zijn pubertijd gelukkig wel uit. Na zijn legerdienst ging hij aan de slag bij de drukkerij. Her en der was hij bekend als deejay en hij speelde ook toneel. Hij liep mee in de Hanswijkprocessie als Sint-Rumoldus en speelde gastrollen in Buiten de Zone, W817 en Kulderzipken. Hij was van alle markten thuis”, klonk het tijdens de plechtigheid.

Volledig scherm Pol Van Hoof © rv

Naar zijn grote liefde

Er werd ook teruggeblikt op de adoptie van dochter Yong Qing en het verlies van echtgenote Betty, die Pol leerde kennen in de drukkerij. “Betty werd ziek en het werd een lange pijnlijke weg voor het gezin. In 2015 overleed Betty, wat een zware klap was voor Pol. Ook zijn eigen gezondheid zat hem niet mee. Yong Qing wilde ervoor zorgen dat haar papa de dingen nog kon doen die hij nog aankon. Ze begon haar studies te combineren met de zorg voor haar vader. Chapeau wat een meisje van die leeftijd klaarspeelde. Enkele weken gelden was het niet meer haalbaar en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Omringd door mensen die hem graag zagen, kon hij zachtjes gaan naar zijn grote liefde Betty.”

Volledig scherm Yong Qing met haar vader Pol Van Hoof, die vorige week overleed © RV

Quote De afgelopen dagen heb ik zoveel steun ontvangen. Ik kan het zelf moeilijk geloven Yong Qing, Dochter Pol Van Hoof

Crowdfunding

Aan het einde van de plechtigheid nam dochter Yong Qing het woord. Om haar vader een mooi afscheid te kunnen geven zocht ze via een online crowdfunding financiële steun. “Mijn enige wens is in staat zijn om mijn papa een mooi, maar bescheiden afscheid te kunnen geven en daarbij helpen alle kleine beetjes. Ik heb doorheen de jaren zelf geprobeerd zoveel mogelijk te sparen, maar zowel de opstapelende medische kosten als het abrupte overlijden hebben hun tol geëist”, deelde ze vorige week mee. Het doel van 5.000 euro werd ruimschoots overtroffen. Op zaterdagvoormiddag stond de teller van de crowdfunding op 9.500 euro. “Hier sta ik dan, het moment waarvoor ik heb gevreesd”, sprak Yong Qing tijdens de plechtigheid. “Maar ik ben niet alleen. De afgelopen dagen heb ik zoveel steun ontvangen. Ik kan het zelf moeilijk geloven. Tegen alle verwachtingen in heb ik mijn doel kunnen bereiken. Drie keer zoveel zelfs. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik ben voor alle mensen die een beetje mijn mama en papa zijn geweest de laatste dagen. Ik breng er jullie niet mee terug maar het biedt me wel een mogelijkheid om mijn leven te hervatten. Want ik wil er voor blijven gaan. Jullie hebben geen opgever geadopteerd.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.