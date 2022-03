Adegemstraat twee weken afgesloten voor verkeer

Keerbergen/Mechelen/Heist-Op-Den-Berg GO!-scholen­groep 5 in de bres voor Oekraïne

Terwijl het conflict in Oekraïne blijft voortduren, regent het solidariteitsacties. Ook GO!-scholengroep 5, die 37 scholen vertegenwoordigt in Mechelen, Keerbergen en Heist-Op-Den-Berg, wil een bijdrage leveren met de campagne ‘Geef me de vijf voor Oekraïne’. De scholen starten allerlei initiatieven waarmee donaties van vijf euro worden ingezameld. Het bedrag komt in een fonds terecht waarmee leerbenodigdheden worden bekostigd voor de gevluchte schoolkinderen. “De oorlog laat niemand onberoerd.”

11 maart