Adegemstraat gaat vanaf maandag op de schop: “We vragen geduld”

Een 22-jarige uit Brasschaat is door de rechter in Mechelen veroordeeld voor informaticafraude. Hij gaf zijn bankkaart, maar ook die van zijn ouders, door aan een vriend (20). Die gaf de bankkaarten op zijn beurt door aan een phishingbende. Opmerkelijk is dat die vriend - hoewel hij toegaf dat hij de bankkaarten had doorgegeven - wél werd vrijgesproken.