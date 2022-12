Acts van Mechelen in Vuur en Vlam bekoren: “Een nieuwe Mechelse traditie is een feit”

“Mechelen Feest is erg tevreden over de eerste volwaardige tweedaagse editie van Mechelen in Vuur en Vlam. Ondanks de koude zijn er vandaag en gisteren heel veel mensen afgezakt naar de binnenstad. Meer dan volk genoeg voor twee dagen: het was druk, maar vooral heel warm en gezellig. Eigenlijk is het een groot kerstfeest voor de hele Mechelse familie. We gaan de komende jaren op dit elan verder. Een nieuwe Mechelse traditie is nu definitief een feit”, aldus Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest.