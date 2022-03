Actievoerders Vesten houden eerste actie: “Beginnen zachtjes”

De actie werd op poten gezet door het burgerplatform Verbindend Mechelen, de Facebookgroep Red de Vesten en het actiecomité Nekker-Noord. Het comité dat een aantal jaren geleden streed tegen de plannen voor een parking onder de Schuttersvest en het behoud van het groen, sloot zich daarbij aan.

Sandra Glorie was de enige met een protestbord. “Ik kom op voor de mensen die op thuishulp zijn aangewezen”, vertelt de thuisverpleegster. “Moet ik nu bij een bezoek voor kleren naar de winkel, dan doe ik daar drie kilometer over. In het nieuwe systeem met eenrichtingsverkeer op de ring en paaltjes elders, worden dat er twaalf. Wij verliezen veel meer tijd en het is ook niet erg ‘groendenkend’ met al dat fijn stof.”

Olie op het vuur

Ook Sabrina De Clercq denkt niet dat het milieu er beter van wordt. “Zelf zal ik meer opgesloten zitten in mijn appartement omdat de stad nog minder toegankelijk wordt. Ik moet elke dag in de binnenstad zijn, maar als ik de mindermobielencentrale neem, betaal ik per kilometer. Dat wordt dus een stuk duurder.”

Onder de aanwezigen heel wat bewoners van de wijk Nekkerspoel. “Dat het stadsbestuur de fysieke barrières onder de bruggen opnieuw wil invoeren nadat ze zeven jaar geleden werden weggestemd in een referendum, is olie op het vuur”, klinkt het. En zo had elke actievoerder wel zijn specifieke reden om op straat te komen.

Volledig scherm De actievoerders verzamelden voor het stadhuis om te protesteren tegen 'De Nieuwe Vesten'. © Wannes Vansina

Referendum

Al was het zeker niet de grote massa. “Met deze actie willen we laten zien dat we niet alleen op sociale media bestaan, maar dat ook échte mensen de plannen geen goed idee vinden. Of wij een meerderheid vertegenwoordigen, weet ik niet, maar ook de stad weet niet of er een draagvlak is. Dat kan alleen een enquête of referendum uitwijzen”, zegt Carl Bols van Red De Vesten.

“Niemand heeft problemen met betere infrastructuur voor voetgangers en fietsers en met meer groen in de stad. Maar dat daarvoor 1.000 kilometer per dag meer zal moeten worden gereden, betekent niet alleen massa’s extra CO2, maar tast ook in de portemonnee”, vervolgt hij.

Begeleidingsgroep

Dinsdagavond komt een begeleidings- en reflectiegroep over ‘De Nieuwe Vesten’ een eerste keer bijeen. Een dertigtal organisaties zal daar deel van uitmaken, ook de actiecomités. Ze hebben geen hoge verwachtingen aangezien het stadsbestuur herhaaldelijk aangaf dat over de genomen mobiliteitswijzigingen niet kan worden gesproken.

“We gaan onze argumenten voorstellen, maar het heeft geen zin om met een architect samen te zitten als je je huis niet wil verbouwen”, zegt Bols. Nochtans zijn de actievoerders voorstanders van een dergelijk inspraakorgaan.

Radicaler

“De groep is goed samengesteld en een heel goed initiatief … als die er twee jaar geleden had gekomen”, zegt hij. Chris Desmet van Verbindend Mechelen is het daarmee eens. “De stad en Vlaamse overheid volgen onmiskenbaar hun eigen regels niet door inspraak te organiseren nadat alle fundamentele keuzes al zijn gemaakt.”

Verbindend Mechelen wil constructief meedenken en verbinding zoeken. “Maar als wij in een andere hoek worden geduwd, dan zullen wij gedwongen zijn om radicaler uit de hoek te komen. Als het stadsbestuur stoïcijns op zijn standpunt blijft, dan wordt het hard tegen onzacht, maar dat zal de keuze van het stadsbestuur zijn. Democratie is geen eenrichtingsverkeer.”

De actiegroepen zullen op 25 april, 23 mei en 27 juni opnieuw verzamelen blazen voorafgaandelijk aan de gemeenteraadszittingen.