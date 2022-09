Achttienjarige autobestuurder onder invloed van drugs vlucht van politie tijdens WODCA-controle: “Chauffeur had ook totaal geen rijbewijs”

Volgens de politie werd deze chauffeur opgemerkt op de Guido Gezellelaan in Mechelen. Hij draaide om bij het opmerken van de controlepost. Hierop ging de politie in de achtervolging. De chauffeur kon uiteindelijk snel worden gevat. “Toen bleek ook dat de chauffeur onder invloed was van drugs”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hij gaf ook meteen toe dat hij drie joints had gerookt.” Bij de verdere controle van het voertuig trof de politie ook nog een gebruikershoeveelheid cannabis aan.

Auto’s getakeld

“De chauffeur was ook niet in het bezit van een rijbewijs. Hij had een rijverbod tussen 6 september en 5 oktober”, klinkt het nog. “Het voertuig waarmee hij reed werd getakeld. Het bleek om de wagen van zijn passagier te gaan. Die laatste kreeg nog een bijkomend proces-verbaal omdat hij zijn voertuig had uitgeleend aan een chauffeur waarvan hij wist dat hij geen rijbewijs had.” Naast zijn voertuig, werd ook het voertuig van een tweede chauffeur getakeld. Hij had geen rijbewijs en had naast cannabis en cocaïne nog 1,2 promille alcohol in zijn bloed.

Ongeval

In totaal werden er tijdens de WODCA-controles 1.068 chauffeurs aan de kant gezet voor een controle. Vijf chauffeurs moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen. “Drie chauffeurs waren onder invloed van alcohol en hadden tussen de 1,8 en 2,4 promille in hun bloed”, legt politiewoordvoerder Van de Sande uit. “Die laatste veroorzaakte in de Broekstraat in Willebroek een ongeval met stoffelijke schade.” Verder was één chauffeur nog onder invloed van cannabis en had de vijfde naast drugs in zijn bloed ook nog eens 2,5 promille.

Sigarettenpeuk

Tot slot moest de politie nog vijftien rijbewijzen intrekken voor 3 uren en leverde evenveel chauffeurs hun rijbewijs in voor 6 uren. “Een chauffeur was een toerist uit Portugal. Hij moest zijn geldbete van 1.269,06 euro onmiddellijk betalen”, besluit Van de Sande. “Een andere chauffeur beschikte over geen rijbewijs. Zij kreeg ook nog een GAS-PV mee naar huis omdat ze een sigarettenpeuk voor de voeten van één van onze collega’s gooide.” De WODCA-controles kaderden binnen het verkeersactieplan van de politiezone.

